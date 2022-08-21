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Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları: Endişe etmemek mümkün değil! - Son dakika Trabzonspor haberleri

Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Ev sahibi 2-0 öne geçse de Fırtına yeni transferi Bardhi'nin golleri ile eşitliği yakaladı. Ancak son sözü 2 golle Gökdeniz Bayrakdar ve Wright söyledi. Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı

21.08.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • ERMAN TOROĞLU: Lig uzun bir maraton… Bu maçların telafisi var ama biz ülke olarak Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız ligde maçlarını kaybetsinler ama orada kazansınlar. Oradan gelecek her şeye maddi manevi ihtiyacımız var. 

  • Umarım Trabzonspor bunu çarşamba günü gerçekleştirir. Antalya ile oynadı sırada Galatasaray var hepsi hikâye. Antalya ile hangi takım oynayacaksa bu maç çok iyi olur. Antalyaspor takımı Türkiye Ligi'nin deve dişi takımlarından biri oldu. Yani oynayacağı maçlar insanı heyecanlandırıyor. Onları da tebrik etmek lazım.

  • CEMAL ERSEN: İyi takım olmak, büyük takım olmak, hazır takım olmak, mücadele ettiğin her kulvarda ciddi sorumluluk yükler. Trabzonspor da bu örneklerden biri. Maalesef sezonun şampiyonu olmak, büyük bir maddi gelir elde etmek anlamına gelen UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gitmesine yetmedi. Dün geceki futbola bakınca endişe etmemek mümkün değil.

  • Antalyaspor sıradan bir rakip değildi. Ciddi bir tokat yedi Avrupa sınavı öncesi. Hem de ders niteliğinde oldu. Aradaki fark şunu gösterdi; teknik direktör düzeyinde boynuz kulağı geçiyormuş dedirtti bize! Değil mi Abdullah hocam?

  • Trabzonspor üç kulvarda mücadele edecek. Kafası en net olması gereken isim, en sağlıklı düşünmesi gereken Abdullah Avcı olmalı. O sıradan biri değil, son şampiyonun teknik direktörü. Hücumu da, savunmayı da birlikte kurgulamak zorunda. Antalya'da Avcı’nın karnesinde "hal ve gidişe” iyi not vermek mümkün değil.

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