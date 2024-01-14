Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

ANTALYASPOR: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinksi, Safuri, Saric, Jehezkel, Larsson, Buksa

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis

Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.

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Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

Son olarak oynanan 16. hafta erteleme maçında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup eden Bitexen Antalyaspor, ligdeki son 10 maçında aldığı 5 galibiyet - 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle formda bir görüntü çiziyor.

Bu karşılaşmada formda olan bir diğer ekip de konuk Trabzonspor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.