Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor’un konuğu olan Antalyaspor, 3-2 mağlup ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Groenendijk, “Bu sezonun aslında hikayesi olan bir unsuru paylaşmak istiyorum. Biz basit goller yiyoruz. İlk yarı olsun, ikinci yarı olsun, geçmiş maçlara baktığımızda bu basit golleri hep son dakikada yiyoruz. Dengede giden oyunu, basit hatalarla aleyhimize döndürüyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ölümüne defans yapmamız, iyi defans yapmamız gerekiyor. Duran topta herkes sorumluluğunu biliyor. Buna göre davranıp, orada rakip takıma ne olursa olsun vuruş hakkı tanımadan kendilerine skor avantajı sağlamaları iznini vermemiz gerekiyor” diye konuştu..
“DEFANSIMIZ YİNE SINIFTA KALDI"
Dengeli oyunda gereksiz bir hatayla 1-0 geriye düştüklerini söyleyen Groenendijk, “Dengeli bir oyunda gereksiz bir hatayla 1-0 aleyhimize döndürdük. İkinci yarıda değişiklikler yaptık. Oyunu geri getirebilmek için. Bu arada cezalı ve sakat oyuncularımız çok. Bundan şikayet etmiyorum. Bunlar futbolda var. Ancak bu durum bazen bizi zorluyor. İkinci golde defansımız yine sınıfta kaldı. Ne olursa olsun o kadar kolay vurdurmamız gerekiyordu. Daha iyi müdahale etmemiz gerekiyordu. Şimdi kendimiz sorgulamamız gereken nokta şu; maçı kazanmamız için nelerden fedakarlık yapmamız gerekiyor? Neler yapmamamız gerekiyor? Nasıl maç kazanabiliriz? Biz maç kazanma alışkanlığını geçmiş maçlardan ders çıkararak başlayabiliriz? Sonuç olarak 3-2 kaybettik. Şunu da belirtmek istiyorum; VAR kararlarında biraz şanssızlık var ve genelde kararlar aleyhimize çıkıyor” ifadelerini kullandı.
“GALİBİYET SERİSİNE BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR”
İstanbulspor maçına hazırlandıklarını belirten Groenendijk, “Ancak şikayet etmeden mazeret bulmadan iyileşmemiz, gelişmemiz ve galibiyet serisine başlamamız gerekiyor. Bu hafta takımdan bir isyan bekliyorum futbol anlamında, skor anlamında. Önemli bir İstanbul maçına çıkacağız ve tüm bu olumsuzluklara isyan eden olumlu havayı geri getirebilecek bir galibiyet için hazırlanacağız. Ne var ne yok her şeyi vermelerini bekliyorum takımın” şeklinde konuştu.
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