25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kulübün Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları yanıtladı.
Tamer Tuna, mayıs ayının ilk haftası takım olarak çalışmalarına başlayacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.
Süper Lig'in başlayacağı tarihe ilişkin birçok fikir olduğunu hatırlatan Tuna, fikstürün Bilim Kurulunun önerilerine göre şekilleneceğini kaydetti.
Tuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin Türkiye'de iyi yönetildiğini dile getirdi. Antalya'nın kent olarak salgından iyi korunduğuna dikkati çeken Tuna, futbolcularının da salgından iyi korunduğunu vurguladı.
Haziran ve temmuz aylarında 35 günlük bir dilimin olduğunu vurgulayan Tuna, "Bu süreçte ligin bitirilebileceği bir takvim oluşturulabilir. Küme düşme ve şampiyonluk yarışı var. Süreci iyi yönetmek lazım." dedi.
Tuna, Antalyaspor'a Ali Şafak Öztürk ve yönetimle çalışmanın iyi olacağını düşündüğü için geldiğini belirtti. Ligde iyi bir grafik yakaladıklarını anlatan Tuna, "Kaldığımız yerdeki performansımızla 10 maçlık süreyi de atlatabiliriz." ifadesini kullandı.
Kulüpte profesyonel bir ekiple çalıştığını kaydeden Tuna, "Bunun temel kaynağı yönetimdir. Kurumsallığı iyi bilen bir başkanımız var. Ben göreve geldikten sonra da nokta transfer yaptık ve şu anki bulunduğumuz noktaya geldik." diye konuştu.
"TÜRKİYE KUPASI BÜYÜK BİR HEDEF"
Türkiye Kupası'nda da yarı finalde mücadele ettiklerini anımsatan Tuna, "Türkiye Kupası büyük bir hedef. Finale çıkacağımızı düşünüyorum, biliyorum. Buna çok inanıyoruz. Bu yıl inşallah kupaya uzanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Tuna, kulübün altyapıya büyük yatırım yaptığını, tesisleşmeye önem verdiğini ve bu sayede gelecekte daha fazla altyapıdan gelecek futbolcuya sahip bir Antalyaspor'un olacağını vurguladı.
Antalyaspor taraftarının kendilerine büyük güven duyduğunu ifade eden Tuna, şöyle konuştu:
"Antalyaspor'un geleceğine ilişkin hiç endişe etmesinler. Takımları yaşatan, hiç gitmeyecek olan tek unsur taraftardır. Bu konuda bize gösterdikleri enerjinin, katkının çok farkındayız. Maçlarda bize çok güzel duygular yaşatıyorlar. Destekleri bizi motive ediyor. Böyle bir taraftar ile çok büyük mutluluklar yaşamayı istiyorum. Belki maçlar seyircisiz olacak ama o ruhu her zaman hissedeceğiz. Antalyaspor'un şampiyon adayı takımlardan olabileceğini biliyorum. O kapasite var. Şampiyonluk yarışına, kupayı yarışına girebilecek seviyemiz var."
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