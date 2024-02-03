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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: En iyi oyunlardan birini oynadık - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Sergen Yalçın: En iyi oyunlardan birini oynadık

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyunu rakibe vermedik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesinden ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:36
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        "En iyi oyunlardan birini oynadık"
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        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bizim beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Çok dengeli bir oyun oldu. Rakibin önemli oyuncularına karşı önlem almıştık. Bu konuda çocuklar başarılı oldular. Oyunun başında pozisyonlarımız var, gol bulabilirdik. Oyunu rakibe vermedik. Oyunun tamamında karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

        "SON 25 DAKİKA BASKI YAPTIK"

        Yalçın, "Oyuncularımın mücadelesinden istek ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık. Cengiz’in bireysel becerisi ile attığı gol rakibe avantaj getirdi. İkinci yarıda bu avantajı kullandılar. Son 25 dakika baskı yaptık, skoru eşitleyebilirdik. Bugün itibarıyla skor istediğimiz gibi olmadı. Oyuncularımın performansından, oyundan, istek ve arzudan memnunum. Skor istediğimiz gibi değildi. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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