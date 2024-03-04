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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bu galibiyet bizi rahatlattı - Futbol Haberleri

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bu galibiyet bizi rahatlattı

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, elde ettikleri galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:03
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        "Bu galibiyet bizi rahatlattı"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaştıkları maçı 1-0'lık skorla kazanan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Bu galibiyet bizi rahatlattı" dedi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

        Son haftalarda kazanamadıklarına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

        "O açıdan stresliydik. Oyuna baktığımız zaman 5-6 çok net pozisyon kaçırdık. İkinci golü atsaydık daha kolay olabilirdi. İkinci golü bulamayınca oyun zorlaşıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çok zor maçlar oynuyoruz. 38 puanla kendimizi koruma pozisyonuna aldık. Bu bizim için bir avantaj. Önümüzde 10 maçlık periyot var. Son 8 maç tamamen kendi rakiplerimizle. Bu galibiyet bizi rahatlattı."

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