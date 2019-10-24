24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maça ilişkin, "Her maçta olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da kazanmak istiyoruz." dedi.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği karşısında hem mağlubiyeti hem de 6-0'lık sonucu hiç beklemediklerini söyledi.
Takımının çok fazla bireysel hata yaptığını ve bu bireysel hataların önüne bazen geçemediklerini belirten Korkmaz, "Her maç bir engel ve geçen hafta engelden düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım. Çünkü her önümüzdeki engel de bir fırsattır, dolayısıyla bir fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.
"SİVASSPOR MAÇINDA KAZANMAK İSTİYORUZ"
Son iki antrenmanda çok iyi çalıştıklarını, profesyonellik anlamında çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:
"Gençlerbirliği maçı sonucuna çok üzüldük. Duygular çok yoğun oluyor ama profesyonel olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu tür sonuçları bir daha yaşamayız. Her maç zordur, Sivasspor maçı da zor olacak ama takım halinde oynadığımız, takım halinde hareket ettiğimiz zaman istediğimiz sonuçları hep alıyoruz. İnşallah bu karşılaşma da o maçlardan biri olur. Her maçta olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da kazanmak istiyoruz. Hangi takımla oynarsanız oynayın kazanmak istersiniz, bu hazırlık maçı dahi olsa."
Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert ise Gençlerbirliği maçı sonucuna çok üzüldüklerini, hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını belirtti.
"Bir sezonda yapacağımız hataları bir maçta yaptık, inşallah bunları tekrarlamayız." diyen Hakan Özmert, "Gençlerbirliği karşılaşmasından dersler alıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Takım olarak gerçekten çok üzüldük, ne kadar düştüğün değil de ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir. Biz de Sivasspor maçıyla tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var ve inşallah bunu Sivasspor maçında başarırız." ifadelerini kullandı.
Hakan Özmert, işine saygıyla, disiplinle yaklaştığını aktararak, her Türk futbolcusu gibi milli takım forması giymek istediğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!