Antalyaspor, Sinan Gümüş'le yolları ayırdı
Trendyol Süper Lig ekibi Bitexen Antalyaspor, Sinan Gümüş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 03.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:29
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sinan Gümüş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Gümüş'e yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Antalyaspor'da 35 resmi maça çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol atıp, 1 de asist yaptı.