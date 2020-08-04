Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Mevcut kadroda sözleşmesi sona eren Yekta Kurtuluş ile görüşmelerini sürdüren kırmızı beyazlılar, geçen yıl farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Diego ve Harun Kavaklıdere'ye yapılan transfer tekliflerini de değerlendirmeye başladı. Kırmızı beyazlılar ilk transferini de Serdar Gürler ile gerçekleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllığına prensipte anlaşan kırmızı beyazlılar, Serdar Gürler ile kamp sürecinde düzenleyeceği törenle sözleşme imzalayacak.
Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi:
"Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildi. Dünya futbol sektörünü ciddi etkileyen bir durum söz konusu oldu. Transfer çalışmalarımızı harcama bütçesine ve yayıncı kuruluş gelirine göre belirleyeceğiz. Takip ettiğimiz, anlaşmak istediğimiz bazı oyuncular var. Serdar Gürler ile prensip anlaşması sağlandı. 1 yıllık düşünülüyor. Anlaşma bizim için de Serdar için de tamamlanmış bir anlaşma. Diego ve Harun Kavaklıdere'ye teklifler var. Onları değerlendiriyoruz. Kendilerine yardımcı olacağımız söylendi. Yekta'nın takımda kalıp, kalmayacağı belli değil, görüşme devam ediyor."
Yeni sezona genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadro planlaması yaptıklarını anlatan Süğlün, ligdeki takım sayısının artması ve maç yoğunluğu nedeniyle bu düşüncede biraz değişiklikler yapacaklarından bahsetti. Harcama limiti ve yayıncı kuruluş gelirine göre transfer çalışmalarını belirleyeceklerini vurgulayan Süğlün, "İhtiyacımız olan 3-4 bölgeye transfer düşünülüyor. Biz genç kadro düşünüyorduk. Ama yoğun bir maç programı olacak. Kadro yapısında kısıtlama olacaktı ama yoğun maç programından kısıtlama yapamayacağız. Gençlere de ağırlık vereceğiz. Alt yapıdan çok iyi gençler geliyor" diye konuştu.
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