Antalyaspor sahasında 3'te 3 peşinde

Ligde evindeki en son yenilgisini 9. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı 22 Kasım'da oynanan maçta 2-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra iç sahadaki maçlarında puan kaybı yaşamadı.
Alanyaspor yenilgisinin ardından sahasındaki maçlarda kalesini gole de kapatan Akdeniz temsilcisi, 11. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0, 13. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 15. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u da yenip, evinde yakaladığı galibiyet serisine devam etmek istiyor.
SÜĞLÜN: İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİMİZE DEVAM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ
Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, iç saha maçlarında yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.
Atakaş Hatayspor'a karşı zor bir maçın daha kendilerini beklediğini ifade eden Süğlün, şunları kaydetti:
"Kaliteli kadromuzla bu haftayı üç puanla kapatmayı planlıyoruz. Her maçımızda olduğu gibi Hatayspor karşılaşmasına da galibiyet için çıkacağız. Hatayspor da kaliteli bir ekip. Ancak bizim gücümüz de ortada. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda daha rahat puan kazanıyoruz. Hatayspor'u da yenip, iç sahadaki galibiyet serimize devam etmeyi hedefliyoruz. Bu hafta ligde yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."
SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU
Antalyaspor, şu an ligde 21 puanı bulunan rakibi Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.
Ligde geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, topladığı puanın 13'ünü iç saha maçlarında kazanmasıyla dikkati çekiyor.
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