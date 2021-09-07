Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem katıldı. Çetin, kendilerine destek veren Bitexen Teknoloji'ye teşekkür etti. Kemal Cenk Erdem de 3 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İşbirliklerinin devam ettiğini dile getiren Erdem, taraftarlarla birlikte takımın kazanacağı bir ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.
Başkan Çetin daha sonra gazetecilere geride kalan 3 hafta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ligin ilk maçında Göztepe karşısında şanssız bir gol yediklerini ve berabere kaldıklarını kaydeden Çetin, “Fenerbahçe deplasmanında da hakkımız yendi, en az bir puanımız vardı. Çaykur Rizespor maçında şanssız iki gol yedik. Mücadelemize devam edeceğiz. Çok genç bir takımız. Yeni gelecek oyuncularımız da var. 1-2 transferimiz daha olacak. Yaş ortalamamız düşecek. Ligin en genç ileri ucuna sahip takımlarından biriyiz. Bu yaş grubuyla sert bir ligde mücadele etmek hem başarı hem cesaret işidir. Ligi iyi yerlerde bitireceğiz” dedi.
"GAZİANTEP MAÇINA ODAKLANDIK"
Ligin 4. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacaklarını hatırlatan Çetin, “Bu maça hazırlanıyoruz. Pazar günü özel uçakla kente gideceğiz. Problemimiz yok, şehir olarak herkes desteğini veriyor. Herkes elini taşın altına koyuyor. Gaziantep maçına odaklandık, takımımızdan başarı bekliyoruz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!