Fraport TAV Antalyaspor, ilk yarı düşme hattına kadar gerilediği Süper Lig'de, yakaladığı yenilmezlik serisiyle iki kulüp rekoru kırıp, sezonu 45 puanla 9. sırada tamamladı.
Antalyaspor, 2019-2020 sezonuna teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. İlk 11 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılarda, üst üste 4. yenilginin yaşandığı Çaykur Rizespor maçından sonra Korkmaz ile yollar ayrıldı.
Ligin 12. haftasında takımın başına getirilen Stjepan Tomas, ilk yarının son 6 haftasında takımdaki kötü gidişi (3 yenilgi, 3 beraberlik) durduramadı. Galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi, bir kez daha teknik adam değişikliğine gitti ve takımı Tamer Tuna'ya emanet etti.
Sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçtan 3'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden ve 5'inde de sahadan beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıya 14 puanla 16. sıradan başladı.
Ara transfer döneminde kadrosunu Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimlerle güçlendirip, ikinci yarı Tamer Tuna yönetiminde sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, 34 hafta sonunda 11 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle sezonu 45 puan ve 9. sırada kapattı.
Kırmızı-beyazlılar, puanının 21'ini iç sahada, 24'ünü dış sahada kazandı, rakiplerine karşı 41 gol kaydederken, kalesinde 52 gol gördü.
YENİLMEZLİK REKORLARI
İkinci yarı sadece şampiyon Medipol Başakşehir ile Göztepe'den puan alamayan Antalyaspor, ligde hem 11 maçlık yenilmezlik serisi hem de deplasmanda 8 maçlık kaybetmeme serisi elde ederek kulüp tarihine yeni rekorlar ekledi.
Süper Lig'de 19. hafta ile 29. hafta arasındaki 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu geliştirdi. Antalyaspor'un yenilmezlik serisine 30. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir son verdi.
İkinci yarı deplasmanda oynadığı hiçbir maçında yenilmeyen kırmızı-beyazlı takım, 2009-2010 sezonundaki 6 karşılaşmalık rakip sahada kaybetmeme rekorunu da geliştirmiş oldu.
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