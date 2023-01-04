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Antalyaspor: 'Karanlığımsı' gece!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fraport Tav Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Giriş: 04.01.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor: 'Karanlığımsı' gece!
HABERTURK.COM

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karanlığımsı Gece

Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir.

Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk.

Hatırlatalım:

Bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi.

Acemi hakem istemiyoruz dedik.

Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaytı uyduran da aynı hakem.

VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz.

Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz.

Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz.

Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu"

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