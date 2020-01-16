Antalyaspor Göztepe MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Antalyaspor Göztepe maç skoru! Ziraat Türkiye Kupası...

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti. Konuk ekipte Titi, 78. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın henüz ilk dakikasında Göztepe 1-0 öne geçti. Marcio Mossoro'nun hazırladığı pozisyonda Andre Castro, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Antalyaspor'un bu gole yanıtı çok gecikmedi. 10. dakikada Yekta'nın asistiyle rakip fileleri havalandıran Harun Alpsoy, skoru 1-1'e getirdi.

Kırmızı-beyazlılar 18. dakikada öne geçti. Chico'nun pasında ceza sahasına giren Yekta, yaptığı düzgün vuruşla Antalyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede 44. dakika oynanırken Göztepe eşitliği yakaladı. Konuk ekipte Deniz Kadah skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti ve ilk 45 dakika 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede 67. dakika oynanırken Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Oyuna 46. dakikada giren Diego Angelo, skoru 3-2'ye getiren golü attı.

Göztepe, 74. dakikada bir kez daha eşitliği yakaladı. Mossoro'nun hazırladığı pozisyonda Murat Paluli, skoru 3-3'e getirdi.

Karşılaşmada 78. dakika oynanırken Antalyaspor, tehlikeli noktadan frikik kazandı. Hakem Volkan Bayarslan Titi'ye faulü nedeniyle önce sarı kart gösterirken VAR incelemesi sonrasında sarı kartı iptal etti ve Brezilyalı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada Harun Alpsoy, attığı golle Antalyaspor'u 4-3 öne geçirdi.

Göztepe'de 90+3'üncü dakikada Berkan Emir harika bir şut çekti ancak Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, mücadeleden 4-3'lük üstünlükle ayrıldı.