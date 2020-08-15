Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Gökdeniz Bayrakdar ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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