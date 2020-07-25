Gerçekten yönetim ve Terim bu transfer döneminde çok terleyecek. Ama sonuçta bunun yapılması lazım. Galatasaray 30 milyon taraftarı olan bir kulüp. Oynadığı futbolla, sahada verdiği savaşla takımın bu taraftarları coşturması lazım. Maalesef şu anki takımda böyle bir ruh yok.