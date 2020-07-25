LEVENT TÜZEMEN
Pandemi sonrası Galatasaray ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanacakken, Fatih Terim'in fantezi tarzı oyuncu değişiklikleri yüzünden berabere bitirdi. Maç kopmadan aynı anda Belhanda ile Feghouli'yi çıkarmak büyük bir hataydı.
Fatih Terim'in nedense vazgeçemediği Jimmy Durmaz, yenilen gol öncesi önündeki topa vuramayıp Antalyaspor'un atak yapmasını sağladı. Sonuç; şampiyonluk adayı Galatasaray, koronavirüs salgını sonrasında 8 karşılaşmada aldığı tek galibiyetle "Kazanamayanlar Kulübü"ne terfi edip 5'incilik şansını da zora soktu.
OSMAN ŞENHER
Terim tecrübeli bir teknik direktör. Geçen sezon transfer edilen futbolcuların çoğundan randıman alamadı. Bugünden itibaren Cim Bom yeniden dizayn olacak. Bir çok futbolcu gidecek, yerine yenileri gelecek. Gidenler nasıl gönderilecek onu bilemiyorum.
Gerçekten yönetim ve Terim bu transfer döneminde çok terleyecek. Ama sonuçta bunun yapılması lazım. Galatasaray 30 milyon taraftarı olan bir kulüp. Oynadığı futbolla, sahada verdiği savaşla takımın bu taraftarları coşturması lazım. Maalesef şu anki takımda böyle bir ruh yok.
RIDVAN DİLMEN
Galatasaray gibi kulüplerin şampiyonluktan koptuktan sonra coşkusu bu kadar olur. Galatasaray'ın antrenman maçında dahi ceza sahasına bu kadar rahat oyuncu soktuğunu görmedim. Antalyasporlu oyuncu topu alıyor, kafayı kaldırıyor, rakip yok.
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