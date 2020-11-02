Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi. Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.
ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Antalyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Amilton'un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1'i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu. Amilton ile Ersan Adem Gülüm'ün yerine 11'de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'e yer verildi.
Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.
Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.
Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.
Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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