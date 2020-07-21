Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki son 8 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihine yeni bir rekor ekledi.
Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik 5 mağlubiyetle ayrılan ve 8 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı dış sahada bambaşka bir performans sergileyerek, çıktığı 8 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yeni transferleriyle ikinci yarı çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, bu sezonki son deplasman maçını 33. haftada MKE Ankaragücü ile oynadı.
Rakibini, Adis Jahovic'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 1-0 yenen Antalyaspor, puanını 44'e çıkarıp, 8. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise bu sonuçla küme düştü.
İKİNCİ YARIDA DEPLASMAN PERFORMANSIYLA ÖN PLANA ÇIKTI
İkinci yarı oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisi, hanesine 24 puan yazdırdığı bu performansla sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Trabzonspor ve şampiyon Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü sırada yer aldı.
Antalyaspor, deplasman mücadelelerinde 19 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 23 gol gördü.
8 MAÇLIK YENİ REKOR
İkinci yarı deplasmanda yenilmeyen kırmızı-beyazlı takım, 2009-2010 sezonundaki 6 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geliştirip, kulüp tarihine yeni rekor kazandırdı.
Dış sahadaki son yenilgisini 17. haftada Galatasaray'a (0-5) karşı yaşayan Antalyaspor, 19. haftada Yukatel Denizlispor'u (3-0),23. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u (2-1),27. haftada Beşiktaş'ı (2-1),33. haftada MKE Ankaragücü'nü (1-0) yenerken, 21. haftada Hes Kablo Kayserispor (2-2),25. haftada Gençlerbirliği (1-1),29. haftada Gaziantep FK (1-1) ve 31. haftada ise Trabzonspor'la (2-2) berabere kaldı.
SÜĞLÜN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, sezonun son deplasman maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten Süğlün, "Takımımız özellikle ligin ikinci yarısı ortaya koyduğu performansla ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu gösterdi. Dış sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. Kulüp tarihimizde yakaladığımız bu yeni rekor, camiamıza hayırlı olsun. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik kadromuzu kutluyoruz." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!