Antalyaspor'dan trafik kazası geçiren Naldo'nun ailesine ilişikin açıklama

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Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi, kayınvalidesi Alexandra Nardy ve kayınpederi Walter Tilatti’nin talihsiz bir kaza geçirmesi sonrası kulübümüz Naldo’nun tüm yakınlarının sağlık durumları ile yakından ilgilenmekte ve takibini sürdürmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yatmakta olan Naldo’nun oğlu Davi’nin geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulacağı, kayınpederi Walter Tilatti’nin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, ancak hayati riskinin bulunmadığı öğrenilmiştir. Özel Olimpos Hastanesi’nde yatmakta olan ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen kayınvalidesi Alexandra Nardy’nin tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir.

Kulübümüz kazanın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etmiştir.

Bu süreçte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve süreci yakından takip eden Prof. Dr. Ömer Özkan’ın şahsında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Özel Olimpos Hastanesi’nin tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarına yakın ilgileri nedeniyle teşekkür eder, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."