Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Antalyaspor Antalyaspor'dan trafik kazası geçiren Naldo'nun ailesine ilişikin açıklama - Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'dan trafik kazası geçiren Naldo'nun ailesine ilişikin açıklama

        Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin geçirdiği trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada Naldo'nun oğlunun operasyon geçirdiği ve 48 saat uyutulacağı belirtilirken kayınvalidesi ve kayınpederinin sağlık durumlarına ilişkin bilgiler de verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Naldo'nun ailesi ne durumda? Açıklama geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi, kayınvalidesi Alexandra Nardy ve kayınpederi Walter Tilatti’nin talihsiz bir kaza geçirmesi sonrası kulübümüz Naldo’nun tüm yakınlarının sağlık durumları ile yakından ilgilenmekte ve takibini sürdürmektedir.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yatmakta olan Naldo’nun oğlu Davi’nin geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulacağı, kayınpederi Walter Tilatti’nin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, ancak hayati riskinin bulunmadığı öğrenilmiştir. Özel Olimpos Hastanesi’nde yatmakta olan ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen kayınvalidesi Alexandra Nardy’nin tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir.

        Kulübümüz kazanın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etmiştir.

        Bu süreçte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve süreci yakından takip eden Prof. Dr. Ömer Özkan’ın şahsında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Özel Olimpos Hastanesi’nin tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarına yakın ilgileri nedeniyle teşekkür eder, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa