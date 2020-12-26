Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Adis Jahovic'in sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.

Ufuk Akyol'un ayak bileği bağ tamiri operasyonu geçirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ameliyatın ardından futbolcumuz rehabilitasyon sürecinde. Kaval kemik kırığı olan Drole ise bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ediyor. Ayak bileğinde bağ zorlanması olan Ali Eren İyican ile kasında zorlanma bulunan Bahadır Öztürk rehabilitasyon sürecinde. Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Serdar Gürler, bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ediyor. Kas grubunda zorlanma olan Adis Jahovic'in de tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.