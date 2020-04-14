14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalyaspor Kulübü, başarılı performansıyla göz dolduran milli futbolcusu Nazım Sangare'ninSangare'nin sezon sonunda başka takıma transferi için "yeşil ışık" yaktı.
Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat SüğlünSüğlün, adı Galatasaray başta olmak üzere sezon sonu için birçok kulüple anılan 25 yaşındaki sağ beki Nazım SangareSangare ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Başarılı performansıyla daha önce milli takıma da çağrılan ve iki maçta ay-yıldızlı formayı giyme mutluluğu yaşayan Nazım Sangare'ninSangare'nin durumunu değerlendiren SüğlünSüğlün, oyuncu ile sözleşmelerinin sürdüğüne dikkati çekti.
SüğlünSüğlün, Nazım Sangare'ninSangare'nin FraportFraport TAV Antalyaspor ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğunu belirterek, "Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız." ifadelerini kullandı.
NAZIM SANGARE'NİN ANTALYASPOR KARNESİ
Almanya'da doğan Türk futbolcu Nazım SangareSangare, 2017-2018 sezonunda Almanya 2. Lig ekibi Osnabrück'tenOsnabrück'ten kırmızı-beyazlı kulübe transfer oldu. Geldiği sezon yeni takımıyla 19'u lig, 5'i kupa olmak üzere 24 resmi maça çıkan Nazım SangareSangare, 1923 dakika forma giydi.
2018-2019 sezonunda daha çok kadroda yer alan Nazım SangareSangare, 32 lig maçında 2 bin 880 dakika mücadele etti, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Nazım SangareSangare, 2019-2020 sezonunda ise şu ana kadar FraportFraport TAV Antalyaspor'la 18 lig maçında 1620 dakika forma giydi, 1 gol kaydetti.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Antalya'dayken ilk kez milli takıma seçilen Nazım, 30 Mayıs 2019'da Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika forma giydi.
Nazım SangareSangare, ay-yıldızlı ekibin 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendiği mücadelede de 90 dakika forma şansı buldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!