Antalyaspor'dan MHK'ye VAR tepkisi!

23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalyaspor Yönetim Kurulu, takımın oynadığı maçlarda yaşanan hakem kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Süper Lig’de 18 takımın performansından çok hakemlerin konuşulduğu 5 haftanın geride kaldığı belirtilerek, "İsimleri teker teker yazıp konuyu bireysele indirmek yerine asıl sorunun ‘eğitim’ olduğunu görmekteyiz. Sezon öncesi MHK tarafından görevlendirilen hakemimizin futbolcularımıza yeni oyun kuralları ile ilgili verdiği eğitim seminerinde özellikle sorulan sorular, son iki maçta başımıza geldi. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında vücuttan seken topun elle buluşması sonucu verilmeyen penaltının aynısı, aynı hakem tarafından Kayserispor ile oynadığımız karşılaşmada aleyhimize verildi. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında topun savunma oyuncusunun açık olan kolu tarafından kale çizgisini geçmesini engellemesine sahadaki 4 hakem ve VAR’daki hakemler akıl almaz bir şekilde ‘devam’ kararı verdi" ifadelerine yer verildi
Antalyaspor Yönetimi, MHK’dan tatmin edici bir açıklama ve son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu pozisyon ile ilgili kuralın doğrusunun anlatılıp tartışmaların sonlandırılmasını talep etti. Yönetim, "Daha önce de söylediğimiz gibi; şeffaflık tüm bu soruların cevabı olacaktır. VAR konuşmalarının kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri kartopu gibi büyüyecek, maçlarımızı ‘güvensiz’ ortamda oynamayı sürdüreceğiz. Son iki maçımızda yaşadığımız hakem hataları, eğitimin şart olduğunu, bu eğitime en çok hakemlerin ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Yeni göreve gelen TFF ve MHK ile hakemlerimize güveniyoruz, güvenmeye devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki hakem yönetimlerinde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Bunu sadece taraftarımız ve camiamız için değil, özellikle Türk futbolu için istiyoruz" ifadelerinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!