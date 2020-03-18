18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles Fernando Basilio da Silva'nın, yaşadığı sakatlığın tedavisi için Fransa üzerinden ülkesi Brezilya'ya gitmesinden dolayı yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina süreciyle karşı karşıya kaldığı anımsatıldı.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın medyada yer alan beyanatı sonrası bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtilerek "Futbolcumuz Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmamakla birlikte, kendisine herkese uygulanan standart prosedür uygulanmaktadır. Tüm dünyanın ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde hiç kimseyi paniğe sevk etmemek, doğru bilgiyi vermek, halkımızı yanlış yönlendirmemek adına, teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamayı aynen ve tekrar paylaşıyoruz." denilen açıklamada, Tuna'nın Sivasspor maçı sonrası ifadelerinin şöyle olduğu aktarıldı:
"Charles, bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gittiği. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz. Sadece Charles değil geçen hafta önceki hafta, yabancı ve yerli oyuncularımızın aileleri geldi, yakınları geldi aramızda oldular. Otelde olanlar var. Yurt dışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık. Hastayız demiyoruz ama potansiyel hastayız, test yaptırmadık. İki hafta önce gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu. Gustavo ve Celustka'yı maçlarda oynatamadık. Komplocu düşüncede değilim, iyimser yaklaşıyoruz ama süreç bu. Kişisel tercihim maçların ertelenmesi. Ülkemizde de hastalık teşhisler gelişirse daha da uzayacak. Bu benim şahsi fikrim. Oyuncuların aileleriyle ilgili. Onlara ulaşamayan yabancı oyuncularımız var. Gidip gelemeyenler var. Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı, bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!