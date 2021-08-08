"Tarih Kokan Formalar" sloganı ile yapılan tanıtım ile ilgili sosyal medyada bir video yayımlandı ve fotoğraflar paylaşıldı. Efsane Forma, Vefa Forma, Şehir Forma ve Akrep Forma isimleri verilen formalar için Antalyaspor tarihinde iz bırakan önemli futbolcular ile altyapıda yer alan milli futbolcuların yer aldığı bir tanıtım organize edildi.

EFSANELER ROL ALDI

Forma tanıtımı için 1966 yılındaki ilk takımda forma giyen ve 16 yıl aralıksız kırmızı beyazlı formayı terletip başka hiçbir takımda oynamayan Metin Ünal, 1982 yılında ilk kez Süper Lig'e çıkıldığı sezon takımda yer alan, 1985 yılında da bu kez takım kaptanı olarak bir kez daha şampiyonluk yaşayan, 1979 yılında Antalyaspor'dan milli takıma seçilen ilk futbolcu olan Osman Arslan, 1985'te şampiyon kadroda yer alan, 1994'te attığı unutulmaz golle şampiyonluğu getirip hafızalara kazınan Adnan Gülek ve Fenerbahçe'nin 47 maçlık yenilmezlik serisinin noktalandığı maçta 2 gol atarak dikkat çeken, takım düşmesine rağmen ayrılmayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Lamine Diarra, Antalyaspor için tanıtım filminde yeniden görev aldı.

GENÇLER TESLİM ALDI

Tanıtımda, altyapıdan yetişip U16 Milli Takımı'nda oynayan kaleci Kağan Arıcan, U17 Milli Takımı'nda forma giyen Mustafa Erdilman ve Serdar Poyraz ile U18 Milli Takımı'nda yer alan Mevlüt Han Ekelik de rol aldı. Efsane futbolcuların formaları getirip altyapıdan yetişen milli oyunculara teslim ettiği senaryonun finali, Antalya Stadyumu'nda çekildi. Fraport TAV Antalyaspor'un 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar, ilk hafta 207 sonrasında ise 229 TL'den satılacak.