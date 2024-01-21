Antalyaspor'da Holtmann ile yollar ayrıldı!

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da bir ayrılık yaşandı. Akdeniz temsilcisi, Gerrit Holtmann ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Gerrit Holtmann'ın kiralık sözleşmesi, VfL Bochum ve kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği katkılar için Holtmann'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bonservisinin bulunduğu Bochum'a dönen Holtmann'ın yeni takımı da belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında Darmstadt 98'e kiralandı.