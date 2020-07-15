Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun bitimine 2 hafta kala FTA Antalyaspor matematiksel olarak ligde kalmayı garantilerken özellikle ikinci yarıda oynadığı futbol ve topladığı puanlarla adından söz ettirdi. Ligin ilk yarısını 14 puanla 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, Bülent Korkmaz’dan sonra göreve getirilen Stjepan Tomas'la da yollar ayrıldı ve ikinci devreye Teknik Direktör Tamer Tuna ve 7 yeni transferle başlandı.
Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk maçında evinde Göztepe’ye yenilen kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmanın ardından büyük çıkış yakaladı ve 11 maçlık yenilmezlik serisi ve 7 maçlık deplasmanda yenilmeme başarısı gösterdi. Antalyaspor bu dönemde 27 puan topladı. Bu puan, bugün şampiyonluğun en güçlü adayı olan Medipol Başakşehir’in ligin ilk yarısındaki 15 haftada topladığı 27 puanla puanla aynı durumda.
İKİNCİ YARIDA ÜÇÜNCÜ SIRADA
İkinci yarı onanan maçlar baz alındığında oluşan puan durumunda da Antalyaspor zirvenin ortaklarından biri oldu. Ligin ikinci yarısındaki 15 haftalık bölümde Başakşehir 33, Trabzonspor 30 puan topladı. Antalyaspor ise 27 puanla ikinci yarının en iyi üçüncü takımı oldu. İkinci yarıda Beşiktaş 26, Galatasaray 25, Kasımpaşa 24, Alanyaspor ve Kayserispor 22, Sivasspor 20, Fenerbahçe 19, Konyaspor, Gaziantepspor ve Gençlerbirliği 18, Ankaragücü 17, Göztepe 16, Denizlispor 13 ve Rizespor 12 puan toplarken en az puan toplayan takım 8 puanla Malatyaspor oldu.
3 günlük iznin ardından deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayan Antalyaspor'da tek hedef geride kalan 2 maçı da kazanmak. 19 Temmuz Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun hakem üçlüsü yönetecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!