Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, fizik kondisyon idmanı ve toplu çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tuna, daha sonra futbolcuları saha içinde farklı bölgelere göndererek idman yaptırırken, kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.