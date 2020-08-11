Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 105 maçta 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva." ifadelerine yer verildi.

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