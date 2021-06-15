DHA

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, gelecek sezonu ilk 5 takım arasında tamamlama hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligi üst sıralarda bitirme, Türkiye Kupası'nı kazanma hedefiyle iki kulvarda başarıyı amaçlayan kırmızı-beyazlılarda, kadroya en az 5 oyuncu takviyesi yapılması bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin ile teknik direktör Ersun Yanal ilk kez karşılıklı toplantı yaptı.

Sezon sonu başkanlık görevini üstlenen Aziz Çetin'in, Ersun Yanal ile gerçekleştirdiği toplantının gündeminde transfer çalışmaları yer aldı. Performansı nedeniyle takımdan ayrılması düşünülen futbolcuların durumu, iç transfer çalışmaları, yeni transferlerin görüşüldüğü toplantıda kulübün ekonomik yapısı değerlendirildi. Takıma dahil edilecek en az 5 futbolcu transferinde kulübün mali yapısı göz önünde bulundurularak, kadroda sürekli forma giyebilecek oyuncu tercih edilecek. Toplantıda gelecek sezon Fraport TAV Antalyaspor'un hem ligde hem kupada başarısı için çalışmalara hız verilmesi de görüşüldü.