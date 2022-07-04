Antalyaspor'da 3 imza

FT Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Rudd Boffin ile 1+1 yıllık, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve Brezilyalı Fernando Lucas Martins ile sözleşmelerini birer yıl uzattı. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine FT Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince, ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral katıldı.
SAMİ GÜRAL: SÜRPRİZ OLABİLİR
Törende konuşan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, başarı geçen geçen sezonun ardından yeni sezon çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.
Mevcut kadroyu koruyup takıma yeni takviyeler yaptıklarını dile getiren Güral, "Güray ve Fernando’nun bir yıllık kalan sözleşmesini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin’de 1+1 olarak 2 yıl sözleşme imzaladık. Bunun dışında Ömer Toprak, Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu transferlerini yaptık. Antalyaspor’umuza hayırlı olsun" dedi.
Güral, Wright ile transfer görüşmelerin devam ettiğini belirterek, yeni transfer sürprizleri yapabileceklerini ifade etti.
Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince ise Antalyaspor’un gelecek sezon çok iddialı olacağının altını çizerek, yeni transferlerin hayırlı olmasını diledi.
GÜRAY VURAL: DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİM
Sözleşmesini uzatan Güray Vural, bir yıllık olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını ifade ederek, "Antalyaspor’u kenti, camiayı ailecek çok seviyoruz. Geçen yıl göstermiş olduğum performansın bu yılda daha iyisini gösteririm. Onun için buradayım. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu.
A MİLLİ TAKIM HEDEFİ
Daha önce A Milli Takıma katıldığını hatırlatan Vural, "Yine Milli Takım için mücadelemi vermeye devam edeceğim. Takdir hocamızın. Şu an gençleşme operasyonu var. Ben her zaman orası için mücadele vermeye devam edeceğim” dedi.
Kaleci Boffin ise Antalyaspor ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğuna değinerek, güzel bir sezon geçireceklerini ifade etti.Transfer döneminde Antalyaspor ile hiç bağını koparmadığını ifade eden Boffin, sürekli iletişim halinde olduğunu, yaptığı tatilin ardından Antalyaspor’la sözleşme imzaladığını kaydetti.
FERNANDO: REHBERİM OLDU
Türkçe, ‘Merhaba’ diyerek sözlerine başlayan Fernando, "Kontratımı yenilediğim ve tekrardan Antalyaspor’da olduğum için mutluyum. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik ama bu sene daha iyi bir sezon geçireceğimize hiçbirimizin şüphesi yok. Kontratımı yenilerken de buna olan inancım benim rehberim oldu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
"MİSAFİRPERVERLİK ETKİLİ OLDU"
Transfer sürecinin gecikmesinin sorulduğu Fernando, "Burada çok hızlı bir adaptasyon süreci yaşadım. Buraya geldiğim andan itibaren herkes beni evimde gibi hissettirdi. Buradaki bu misafirperverlik benim kararlarımda etkili oldu. Bu sene daha iyi sezon geçireceğimize olan inancım benim diğer teklifleri itip burayı seçmemde etkili oldu" açıklamasında bulundu.
DİĞER TRANSFERLER
Güney ekibi dış transferde kadrosuna İstanbulspor’dan kaleci Alperen Uysal, Göztepe ’den orta saha Soner Aydoğdu ve Werder Bremen’den defans oyuncusu Ömer Toprak’ı katarken, iç transferde ise takım kaptanı Hakan Özmert ile sözleşme yenilemişti.
Konuşmaların ardından futbolcular sözleşmelerini imzaladı ve Antalyaspor bayrağı ile gazetecilere poz verdi.
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