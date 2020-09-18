Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Taktiksel çalışmalar yapan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'a hareket edecek.

Vodafone Park'ta yarın 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.