Antalyaspor Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi çattı. Süper Lig'de günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte hem kırmızı beyazlı hem de siyah beyazlı futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaya dair bilgiler...