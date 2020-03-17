17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligin ikinci yarısı başarılı performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı, Veysel Sarı'nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Hanesine üç puan yazdıran Akdeniz temsilcisi, ligde geride kalan 26 hafta sonunda 30 puana ulaşarak, 11. sıraya yükseldi.
Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmadan önceki son 7 haftada Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kaldı.
Ligde en son 18. haftada Göztepe'ye kendi evinde mağlup olan (0-3) Akdeniz temsilcisi, 8 haftadaki söz konusu mücadelelerde 16 puan topladı.
Ligde Sivasspor maçından önceki iç saha galibiyetini 22. haftada Kasımpaşa karşısında elde eden Antalyaspor, 27. haftada rakip sahada Beşiktaş ile karşılaşacak.
VEYSEL SARI'DAN 3 PUANLIK İLK GOL
Fraport TAV Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Veysel Sarı, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü Sivasspor maçında attı ve takımının tek golle üç puan kazanmasına önemli katkı sağladı.
Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan, orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen 31 yaşındaki stoper, kırmızı-beyazlı formayla 7 lig maçında 630 dakika süre aldı.
BEŞİKTAŞ MAÇIYLA SERİYİ SÜRDÜRME HEDEFİ
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, zorlu Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından üç puanla ayrılıp, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Oyuncuları Sivasspor karşılaşmasındaki mücadelesinden dolayı kutlayan Süğlün, şöyle konuştu:
"Fraport TAV Antalyaspor olarak Süper Lig'de son 8 haftadır yenilmiyoruz. İyi bir hava yakaladık. Bu havayı sürdürme hedefindeyiz. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağız. Beşiktaş maçını da kaybetmeyip, ligde üst üste 8 haftadır sürdürdüğümüz yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!