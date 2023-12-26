Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "3 bölge için oyuncu arayış ve görüşmelerimiz sürüyor"

Trendyol Süper Lig'de 8. sırada yer alan Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe, ilk iki takımın yarıştan koptuğunu belirterek hedeflerinin ligi 3'üncü sırada bitirmek olduğunu kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Başkanvekili Deniz Ali Yeşil, Asbaşkan Levent Ördek, basın mensuplarıyla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bir araya geldi.

Terör eylemlerini lanetleyerek sözlerine başlayan Boztepe, 12 şehidin yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diledi.

Spor müsabakalarında bazen şansızlıklar yaşanıldığını dile getiren Boztepe, bunlardan birinin kalecileri Leite’nin sakatlanması, diğerini son maç Adana Demir karşısında kaçırdıkları penaltı olduğunu ifade etti.

"9 MAÇ SONRA YENİLDİK"

Göreve geldikleri günden bu yana 9 maç sonra mağlup olduklarını belirten Boztepe, “Hazırlıklarımız devam ediyor. Aradan sonra yine maçlarımız devam ediyor. Aynı tempo, hırs ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Sezon sonu hedeflerimiz değişmedi. Hedeflerimiz hala aynı Ziraat Kupası'nda başarıyı istiyoruz. Allah nasip ederse kupamızı evimizde istiyoruz. Ligde üst sıralardaki yerimizi de korumaya devam edeceğiz. Daha üste doğru çıkmak için de çaba harcayacağız” diye konuştu.

"3 BÖLGEYE TRANSFER"

3 bölge için oyuncu arayışları ve görüşmelerinin devam ettiğini açıklayan Sinan Boztepe, “Önümüzdeki süreçte netleştiği zaman bilgi vereceğiz. Takımsan ayrılmayla alakalı, performans alamadığımız, takıma katkısını göremediğimiz birkaç arkadaşımız var. Onlarla alakalı da yollarımız ayrılabilir. Oyuncuların tüm maaşları ödedi. Geldiğimiz günden beri önemli ödemeler yaptık. Herhangi bir ihtar söz konusu değil. Sadece bir oyuncumuz ihtar gönderdi, Türkiye’yi bilmediği için. Maaşları yatınca özrünü de iletti o noktada bir problemimiz yok” diye konuştu.

"ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANMASIN"

Türk futbolunda son haftalarda yaşanan olayları da değerlendiren Boztepe, “Maalesef yani spor faaliyetleri yani böyle güzel organizasyonlar içinde şiddetin her türlüsüne karşıyız. Talihsiz bir olaydı. Yaşanmaması gereken bir şeydi, yaşandı. Bunun da gündemimizde bu kadar çok yoğun kalmaması gerekiyordu. Süreçte bu şekilde ilerledi. Türk futbolunun kalitesi ve sürecin içerisindeki puan değerlerinin artması için bu tarz olayların yaşanmaması gerekiyor. İnşallah bundan sonra ligimizde bu tarz şeyler yaşanmaz” dedi.

"HERHANGİ BİR OYUNCUMUZU SATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Kaluzinski ve Sariç ile ilgili ortaya çıkan transfer söylemlerine de değinen Boztepe, “Şu anda herhangi bir resmi teklif yok. Ama arka planda teklifler ve ilgilenenler var. Ama herhangi bir oyuncumuzu satmak gibi bir niyetimiz yok. Şu anki hedeflerimiz başarıyla alakalı. Başarıyı yakaladıktan sonra bakacağız. Yurt içinden de yurt dışından da ilgilenenler var” açıklamasını yaptı.

"LİGDE 3'ÜNCÜ OLANI ŞAMPİYON İLAN EDİYORUM"

Ligde ilk iki takımın koptuğunu ama diğer takımların arasında muazzam bir mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Boztepe, “Antalyaspor neden ligi 3. sırada bitirmesin. İlk iki zaten koptu, ayrıldı bizden. Şimdi ben üçüncüyü şampiyon olarak ilan ediyorum. Üçüncü olabiliriz. Zaten skor talihsizliği yaşamasaydık şu anda sıralamada üçüncü veya dördüncü pozisyondaydık. İnşallah niye olmasın? Mevcut istikrarın sürdürülmesi gerekiyor. Şu anki hedefimiz o. Tabii ki takviyelerimiz gerekiyor. Hocayla da konuştuk. Takviyeleri de inşallah yapacağız” ifadelerine yer verdi.

"ANTALYASPOR'A EKONOMİK OLARAK KALICI PROJELER YAPMAK İSTİYORUZ"

Alkan Evren ise, 2 ayda 130 milyona yakın ödeme yaptıklarını kulübün ise 29 milyon geliri olduğunu belirtti.

Adam Buksa'nin kiralık ödemesini gerçekleştirdiklerini kaydeden Evren, "Antalyaspor'a ekonomik olarak kalıci projeler yapmak istiyoruz. Takim 9 maçtır yenilmiyor. Takım iyi gidiyor sakatlık ve ekstra bir durum olmasa ikinci yarıya damga vuracağız" diyerek sözlerini tamamladı.