Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kırmızı beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği taktik antrenmanla devam etti. Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda teknik ekip ve futbolcular ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp, kulüp tarihinde yeni başarılara adını yazdırmayı istiyor.

Kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası nedeniyle eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Bahadır Öztürk ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkesinden Antalya'ya gelemeyen Charles de karşılaşmada oynamayacak. Fraport TAV Antalyaspor'da hafif ağrısı bulunan Sinan Gümüş ile Podolski'nin Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynaması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da Boffin, Ferhat, Gustavo, Podolski, Mukairu, Jahovic, Sinan kart cezası sınırında yer alıyor.