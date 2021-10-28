Stat: Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Burak Cansız

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa (Dk. 76 Doğukan Özkan), Eren Albayrak, Floranus, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı (Dk. 46 Ersin Zehir), Kudriashov (Dk. 46 Erkan Eyibil) Ufuk Akyol, Milosevic, Ghacha (Dk. 46 Mustafa Erdilman), Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Amilton)

Diyarbekirspor: Yasin Davuş (Dk. 79 Mücahit Çıra), Nurettin Çağlar, Erkan Taşkıran, Emrullah Sayar, Serdar Güncü, Seymen Yağmur, Sinan Akaydın, Oğuzhan Kayar (Dk. 82 Bilal Kılıç), Burak Topçu (Dk. 90 Ömer Selim Akar), Serhat Enes Çalışan, Fırat Arıkan

Goller: Dk. 1 Ghacha, Dk. 5 Milosevic, Dk. 15 ve 20 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 83 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)