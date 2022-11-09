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Antalyaspor: 3 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'u 3-0 yenerek, 5. tura yükseldi.

Giriş: 09.11.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor: 3 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

9. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tarık Tekdal, ceza sahası sol çaprazdan kaleci Emre Aydın'a geri pas verdi. Kaleci Emre Aydın'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, araya giren Luiz Adriano'nun sol bacağına çarparak ağlarla buluştu: 1-0

33. dakikada ev sahip ekip farkı ikiye çıkardı. Enes Keskin'in ceza alanı dışından geri pasında kaleci Emre Aydın'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Luiz Adriano, bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

45. dakikada Akdeniz ekibi farkı üçe çıkardı. Luiz Adriano'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşturduğu Soner Aydoğdu, kaleci Emre Aydın'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

52. dakikada Oltan Karakullukçu'nun ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal, topu kontrol etti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 3-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor, adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal (Dk. 77 Ataberk Dadakdeniz), Floranus, Gerxhaliu, Ömer Toprak (Dk. 46 Kudryashov), Cemali Sertel (Dk. 71 Erkan Eyibil), Soner Aydoğdu (Dk. 62 Mevlüt Han Ekelik), Hakan Özmert (Dk. 62 Ghacha), Gökdeniz Bayrakdar, Mustafa Erdilman, Admir Mehmedi, Luiz Adriano

Pendikspor: Emre Aydın (Dk. 46 Kubilay Anteplioğlu), Arda Aksoy, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Erhan Kara, Enes Keskin (Dk. 82 Mesut Özdemir), Thiam (Dk. 71 Efe Sayhan), Ugrai (Dk. 71 Ahmet Yazar), Nikolic, Muhammed Akarslan, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 9 ve 33 Luiz Adriano, Dk. 45 Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Tarık Tekdal, Dk. 38 Arda Aksoy (Pendikspor)

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