Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Konuk ekip, 10. dakikada Balkovec ile öne geçti. 19'da Hakan Özmert, penaltıdan attığı golle skoru dengeledi.

37'de Gökdeniz Bayrakdar, skoru Antalya lehine çevirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

71'de Eren Albayrak maçın sonucunu ilan eden golü attı: 3-1!

Karagümrük'te Enzo Roco, 84'te kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Antalyaspor, 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 21'e yükseltti. Karagümrük de 21 puanda kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1

Stat: Antalya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 87 Podolski),Doğukan Sinik (Dk. 64 Eren Albayrak),Gökdeniz Bayrakdar, Amilton (Dk. 90 Omar İmeri),Orgill

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 46 Ramazan Civelek),Campi, Roco, Balkovec, Koray Altınay (Dk. 53 Emre Çolak),Ndiaye (Dk. 82 Bertolacci),Ndao, Biglia, Borini, Sobiech (Dk. 66 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 10 Balkovec (Fatih Karagümrük),Dk. 19 Hakan Özmert (Penaltıdan),Dk. 37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 71 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Roco (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 18 Koray Altınay, Dk. 90 Emre Çolak (Fatih Karagümrük),Dk. 33 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec'in sert şutunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlara gitti: 0-1.

14. dakikada Kudriashov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nuri Şahin'in şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ardından Amilton'un şutunda top auta çıktı. Bu pozisyonda VAR odasından gelen uyarıyla oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek, Nuri Şahin'in şutunda kaleci Viviano'dan önce Koray Altınay'ın altıpas üzerinde topa eliyle müdahale ettiğine karar vererek, penaltı noktasını işaret etti.

19. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Amilton'un ortasıyla oluşan tehlikeyi Fatih Karagümrük savunması uzaklaştırmak isterken, ceza sahası içinde topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Viviano, topu taca gönderdi.

67. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre Çolak'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Emre Çolak'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

71. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Amilton'un pas verdiği Eren Albayrak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Viviano'nun solundan arka direğe çarpıp ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor Kulübünden bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi ile kırmızı-siyahlıların yeni transferlerinden Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile İtalyan forvet Fabio Borini, yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktı.

Fatih Karagümrük'ün yeni transferlerinden İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, Ndiaye'nin yerine 82. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez giydiği kırmızı-siyahlı formayla 8 dakika süre aldı.

Konuk ekibin yeni transferleri Campi, Hedenstad ve Borini, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de forma giydi.