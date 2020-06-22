Maçtan dakikalar
1. dakikada Sinan Gümüş kafa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Podolski’nin şutu yandan auta gitti.
3. dakikada Amilton’un sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
13. dakikada Garmash’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.
31. dakikada Melnjak, sol kanattan ceza sahası içinde kestiği ortada Samudıo’nun kafasını kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.
35. dakikada Kudryashov’un sol kanattan ceza sahası arka direğe kestiği ortada Podolski’nin kafası kalecinin müdahalesiyle üst direğe de çarparak kornere çıktı.
64. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşta Podolski’nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Veysel’in şutunu da kaleci çıkardı.
67. dakikada ceza sahası içinde defans oyuncusu Fernandes’in Amilton’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada Jahovic’in kaçırdığı penaltı, Çaykur Rizespor kalecisinin çizgi kuralı ihlali gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.
72. dakikada bir kez daha topun başına geçen Jahovic, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
76. dakikada Hakan Özmert’in sol kanattan ceza sahası içine kullandığı korner atışını Ersan Gülüm kafayla ağlara gönderdi. 3-0
82. dakikada Samudıo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.
89. dakikada Doğukan Sinik'in sol çaprazdan sert şutu arka direğe çarparak auta çıktı.
90+1. dakikada Oğulcan'ın şutu ceza sahası içinde defans oyuncusu Ersan Gülüm'ün eline değmesi sonucu hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı atışı kalecinin sağından ağlarla buluştu: 3-1.
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