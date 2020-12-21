Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u evinde 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Amilton ve Fredy'den geldi. Kırmızı-beyazılar yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken son 4 maçında ise 8 puan topladı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 17'ye yükseltti. Son 4 maçında yenilmeyen Antalyaspor, 2 maçı kazandı ve 2 maçında berabere kaldı. Son 8 maçında kazanamayan Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise aynı haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek.
KAYSERİSPOR'UN 2 GOLÜ İPTAL OLDU
Kayserispor'un oyuncusu Pedro Henrique'nin maçta bulduğu iki gol VAR uyarılarıyla iptal edildi. 66. dakikadaki golde, VAR tarafından çağrılan hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle iptal kararı verdi. 70. dakikadaki gol de, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
MAÇIN DAKİKALARI
10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
65. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk, bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.
70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir
FraportTAVAntalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam (Dk. 81 Hakan Özmert),Podolski (Dk. 81 Eren Albayrak),Amilton (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar),Jahovic (Dk. 65 Orgill)
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic (Dk. 68 İlhan Parlak),Attamah, Lennon, Fernandes (Dk. 46 Campanharo),Pedro Henrique, Alibec (Dk. 46 Kanga)
Goller: Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarıkartlar: Dk. 34 Sam, Dk. 37 Amilton, Dk. 90+4 Nuri Şahin, Dk. 90+5 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 86 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)
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