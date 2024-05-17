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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ağırladığı Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 22:28 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:28
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        Antalyaspor kötü seriye son verdi!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Antalyaspor 30. dakikada Steven Mendoza'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

        İkinci yarının başında yaptığı değişikliklerle oyunu lehine çeviren Adana Demirspor Abat Aimbetov'un 65. dakikada attığı golle eşitliği yakalasada, Antalyaspor'da Mert Yılmaz 74. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

        Antalyaspor bu galibiyetle 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken, Adana Demirspor üst üste ikinci yenilgisini aldı.

        Antalyaspor bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.

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        Antalyaspor ligin son haftasında Alanyaspor deplasmanına giderken, Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

        19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

        30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

        59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

        65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

        74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.

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