Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 69 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin (Dk. 68 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 69 Ghacha), Fredy, Mukairu (Dk. 56 Crivelli), Wright (Dk. 87 Amilton)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Hadadi, Ndong, Aabid (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Mustafa Eskihallaç, Chouiar (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük (Dk. 72 Bwalya), Tetteh

Gol: Dk. 89 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 81 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, bekletmeden topu kale önündeki Poli'ye indirdi. Poli'nin şutunda, top defansa çarparak kornere gitti.

53. dakikada Chouiar'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hadadi'nin yerden vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

88. dakikada Amilton'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

89. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkteki Güray Vural'ın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.