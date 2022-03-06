Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

5. dakikada Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Floranus'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi, 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

59. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

72. dakikada Pedro Henrique'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

76. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada Gradel'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'de kaldı.

Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 kazandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 63 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 81 Kudriashov), Mehmedi (Dk. 35 Fredy), Doğukan Sinik (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano (Dk. 81 Wright)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 63 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Cofie (Dk. 63 Jorge Felix), Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique (Dk. 73 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk. 81 Konate)

Gol: Dk. 45 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)