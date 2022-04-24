Antalyaspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalya'da karşılaştı mücadelede kazanan çıkmadı!

Konuk ekip 52. dakikada Attamah'ın golüyle 1-0 öne geçerken Antalyaspor çabuk yanıt verdi: Hani Wright 56'da skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.