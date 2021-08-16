Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk. 82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk. 46 Milosevic), Wright

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 83 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Tijanic (Dk. 46 Makana Baku), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 83 Brown Ideye)

Goller: Dk. 32 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Arslanagic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ghacha, Dk. 19 Poli, Dk. 71 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 20 Jahovic, Dk. 88 Ideye, Dk. 90+3 Arslanagic, 90+4 Cherif Ndiaye (Göztepe)