Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Gaziantep'te Mirallas ve Morais Antalyaspor'da ise Sidney Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart gördü.
Stat: Antalya
Hakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 61 Ufuk Akyol),Naldo, Kudriashov (Dk. 81 Gökdeniz Bayrakdar),Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Orgill),Nuri Şahin (Dk. 71 Doğukan Sinik),Sidney Sam, Podolski, Amilton, Jahovic
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji (Dk. 46 Enver Cenk Şahin),Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 66 Nogueira),Güray Vural (Dk. 46 Vetrih),Dicko (Dk. 75 Mehmet Erdem Uğurlu),Maxim (Dk. 66 Furkan Soyalp),Mirallas
Goller: Dk. 3 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 70 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 28 Mirallas, Dk. 65 Morais (Gaziantep FK),Dk. 79 Sidney Sam, Dk. 90+6 Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Veysel Sarı, Dk. 49 Kudriashov, Dk. 86 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 38 Djilobodji (Gaziantep FK)
MAÇIN DAKİKALARI
3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Amilton'un sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Sidney Sam, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.
16. dakikada ceza sahasını sağ çaprazdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in ortasında Naldo'nun ceza sahası içinden şutunda, top üst direkten döndü.
22. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
42. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin şutunda top direğe çarptı.
54. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.
67. dakikada Podolski, rakip ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullandı. Alman futbolcunun direkt kaleye şutunda kaleci Günay Güvenç, topun ağlarla buluşmasına müsaade etmedi.
70. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Enver Cenk Şahin'in ceza sahası sağ çaprazından ortasında Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top, filelere gitti. Ancak yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu hakem Koray Gençerler, golün geçerli olduğuna işaret etti: 1-1.
88.dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top üst direkten dışarıya çıktı.
Gaziantep FK'den Mirallas ile Morais'in, Fraport TAV Antalyaspor'dan Sidney Sam ile Ufuk Akyol'un kırmızı kartla oyun dışı kaldığı ve her iki takımın dokuzar kişi tamamladığı karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.
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