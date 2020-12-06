Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Ankaragücü'nü konuk etti.

Akdeniz ekibi, rakibini ilk yarının son anlarında Lukas Podolski'nin enfes asistinde Jahovic'in golüyle mağlup ederek 7 hafta aradan sonra kazandı.

Yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde de ilk kez kazanan kırmızı beyazlılar, puanını 13 yaptı.

Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.