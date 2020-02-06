06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert’in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.
18. dakikada Yatabare’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
32. dakikada Yatabare’nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.
41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.49. dakikada Ufuk Akyol’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Harun Alpsoy’un şutu kalecide kaldı.
74. dakikada Hakan Özmert’in köşe vuruşunda ceza alanı içinde Salih Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
79. dakikada Camara’nın uzun pasında Skuletic’in aşırdığı kafa topunu önünde bulan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.
ANTALYASPOR: 0 - SİVASSPOR: 0
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu , Erdinç Sezertam , Mustafa Sönmez
Antalyaspor: Ferhat , Salih Dursun , Charles , Ersan Adem Gülüm (Bünyamin Balcı dk. 85 ?) Eren Albayrak , N’dinga , Ufuk Akyol , Harun Alpsoy (Chico dk. 77 ),Hakan Özmert , Doğukan Sinik (Amilton dk. 60 ),Mukairu
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Yekta Kurtuluş, Cengiz Demir, Erman Herman Vardar, Halil İbrahim Sevinç, Butuhan Berkay Fındık
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sivasspor: Ali Şaşal Papp , Camara , Caner Osmanpaşa , Ziya Erdal , Cofie , Mert Hakan Yandaş (Uğur Çiftçi dk.90 ?),Hakan Arslan , Erdoğan Yeşilyurt (Skuletic dk. 65 ),Yasin Öztekin (Fatih Aksoy dk. 46 ),Yatabare
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Appindangoye, Armin Derlek, Furkan Sağman, Dominges, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kırmızı kart: Isaac Cofie (dk. 41) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Fatih Aksoy, Skuletic (Sivasspor)
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