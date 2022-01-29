Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen arada hazırlık maçında Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaştı. Serik´e bağlı Belek Turizm Merkezinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor ile Ukrayna temsilcisi Metalist 1925 Kharkiv girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

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