Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Hatayspor'u konuk etti.
Konuk ekip maça oldukça etkili başlarken ilk kez ilk 11 çıkan Boupendza'nın 8, 17 ve 22. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçti. Hız kesmeyen Hatayspor, 35'te Akintola'nın golüyle farkı 4 yaparken bir kez daha sahne alan Boupendza'nın 4. golüyle 5-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.
2. yarıda Antalyaspor'un farkı azaltma çabaları sonuç vermezken 89. dakikada Mirkan'ın golü skoru belirledi: 0-6.
Hatayspor bu sonuçla puanını 24 yaparken Antalyaspor 17 puanda kaldı.
Öte yandan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki en farklı yenilgiyi aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
8. dakikada konuk ekip öne geçti. Traore'nin ceza sahası dışında pas verdiği Boupendza, ceza yayına yakın bir noktadan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.
17. dakikada Atakaş Hatayspor, Boupendza'nın ikinci golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahası sol çaprazdan içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ardından sert şutla topu bir kez daha kaleci Boffin'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.
22. dakikada Boupendza "hat-trick" yaptı. Popov'un sağ kanattan ortasına yükselen Boupendza'nın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda, kaleci Boffin gole engel olamadı: 0-3.
29. dakikada Orgill'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola, sert şutla topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-4.
45+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 5'e çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Boupendza, karşılaşmada kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5.
Mücadelenin ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Traore'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Naldo, kaleci Boffin'i geçen topun ağlarla buluşmasına engel oldu ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Diouf'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
89. dakikada Atakaş Hatayspor, karşılaşmadaki 6. golü buldu. Selim'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin'den dönen topu önünde bulan Mirkan Aydın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6.
90+1. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
ANTALYASPOR: 0 - HATAYSPOR: 6
Stat: Antalya
Hakemler: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Balcı),Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak),Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar),Sam (Dk. 89 Omar İmeri),Fredy, Podolski (Dk. 64 Doğukan Sinik),Orgill
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 67 Mesut Çaytemel),Ribeiro, Aabid, Traore (Dk. 68 Selim Ilgaz),Akintola (Dk. 89 Burak Çamoğlu),Boupendza (Dk. 83 Abdurrahman Canlı),Diouf (Dk. 88 Mirkan Aydın)
Goller: Dk. 8, 17, 22 ve 45+1 Boupendza, Dk. 35 Akintola, Dk. 89 Mirkan Aydın (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Hakan Özmert, Dk. 26 Orgill, Dk. 38 Fredy, Dk. 52 Naldo, Dk. 62 Kudriashov, Dk. 69 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 53 Katranis, Dk. 61 Traore, Dk. 74 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)
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